Auch Herbert Paul und Alessandro Abruscia verletzt

"Heppi hat sich schon am Dienstag im Training am Fuß verletzt, sein Zeh ist angeschwollen. Wir haben alles versucht, aber es reicht nicht", erklärte Sechzig-Coach Daniel Bierofka auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagmittag. Auch Mittelfeldspieler Alessandro Abruscia kann nicht mitwirken: "Er fällt mit Adduktorenproblemen aus."