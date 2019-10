Polarisierende Persönlichkeiten: Manager Effenberg und Stürmer Mölders

Wortgewalt, immer gepaart mit der entsprechenden Leistung – das ist es, was einen Typen ausmacht. Und so sagt Bierofka über Ex-Nationalspieler und Königsklassen-Sieger Effenberg, vor dem er "Hochachtung" habe: "Er ist eine Persönlichkeit, ein Typ mit Ecken und Kanten, der eine ganz klare Meinung hat, die er auch nach außen konsequent vertritt." Einer, der ganz klar sagt, was er denkt. Und einer, der in Zeiten von gleichgeschalteten und glattgebügelten Fußballern zur Rarität geworden ist: "Solche Leute gehen immer mehr verloren in der heutigen Gesellschaft."