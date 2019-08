Gegen Mannheim rückte dann allerdings wieder Weber in die Mannschaft – und erwischte wie seine Teamkollegen einen schwachen Tag (AZ-Note 5). Ohnehin tut sich der Kapitän in dieser Saison noch relativ schwer und kassiert im Schnitt knapp alle 50 Minuten eine Gelbe Karte. An der Seite des ebenfalls nicht immer sicher wirkenden Dennis Erdmann vermag es der 24-Jährige nur phasenweise, seiner Mannschaft die so wichtige Stabilität zu verleihen.