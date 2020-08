Auch die Trainingslager-Daten (26. – 31.8. in Windischgarsten) bestätigten die Giesinger. Das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit, das Totopokal-Finale gegen Viktoria Aschaffenburg oder die Würzburger Kickers, steigt bekanntlich bereits am 4. oder 5. September. Nun stehen auch die ersten beiden Testspiele fest: Am Samstag, 15. August, trifft der TSV auf Regionalligist SpVgg Bayreuth, eine Woche später steht ein Wiedersehen mit Zweitligist SSV Jahn Regensburg an, Sechzigs Relegationsgegner der Abstiegssaison 2016/17.