Mittenwald - Ein 55-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall mit sechs weiteren Verletzten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Der Mann verlor am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 2 nahe Mittenwald die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in den Gegenverkehr geriet und ungebremst in einen entgegenkommenden Kleinbus krachte, wie die Polizei mitteilte.