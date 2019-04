Die KVR-Mitarbeiterin sagt: "Ja, das Datenblatt muss erstmal aus Hanau kommen." Krüger ruft dort an; ihr wurde mitgeteilt, das fehlende Blatt werde sofort nach München gemailt.

"Von nun an versuchte ich täglich, bei der Führerscheinstelle anzurufen", sagt Krüger. Erfolglos. Dort sind immer alle Leitungen belegt.

Am 25. März reicht es ihr. Sie fährt wieder persönlich in die Garmischer Straße. Dort recherchiert man im Haus – und antwortet schließlich: "Der Abteilungsleiter sagt, das hängt noch irgendwo – da fehlt noch was."

Krüger, die eine Extra-Gebühr für den "Eilantrag" gezahlt hat, kann es nicht fassen: Ihr wird mitgeteilt, dass das Blatt aus Hanau statt per Mail per Fax hätte kommen müssen. "Wir leben wirklich im Jahr 2019 – und die Führerscheinstelle bearbeitet keine E-Mails. Das finde ich bemerkenswert." Auf ihre Frage, warum man nie durchkomme, bekommt sie die Antwort: "Bei uns gibt es gar niemanden, der Telefonate annimmt!"

Krüger schreibt Böhle: "Man wird praktisch seiner Zeit, Nerven und Geld beraubt, weil man stundenlang in der Telefonleitung bleibt und denkt, man kommt gleich dran. Großartig für jeden – dem langweilig ist und der sonst nichts zu tun hat."

Krüger hört auf anzurufen. Es hat ja eh keinen Sinn. Am 28. März fährt sie zum fünften Mal in die Garmischer Straße. Eine Dame notiert, dass Krüger angerufen werden will, wenn der Führerschein da ist. Aber es meldet sich niemand. Bis Krüger den Brief an Böhle schreibt – und die AZ nachhakt.

"Verkettung unglücklicher Umstände"

Das KVR bestreitet den Vorgang nicht und dementiert auch keines der von Krüger geschilderten Details. Es handle sich "um eine Verkettung unglücklicher Umstände", teilt ein Sprecher mit.

Böhle schreibt persönlich, es tue ihm "aufrichtig leid, dass Sie eine derartige Odyssee hinter sich haben". Er bitte "um Verzeihung für alle entstandenen Unannehmlichkeiten". Die Gebühr von 19,55 Euro für die "Expressbestellung" erstatte das KVR "natürlich zurück".

Schließlich bekommt Susanne Krüger doch noch einen Termin – und holt ihren Führerschein tatsächlich in der Garmischer Straße ab. Als die AZ fragt, ob dann endlich alles gut gegangen sei, fängt Susanne Krüger an zu lachen. Ihr sei am Empfang gesagt worden, Herr W. warte im zweiten Stock auf sie. Im zweiten Stock habe man zunächst gesagt "Hier gibt es keinen Herrn W.", als sie noch mal nachgefragt habe, hieß es, er sei krank. Schließlich bekommt sie irgendwie, irgendwann von irgendwem doch noch ihren Führerschein.

Von den Verbesserungen bei der Terminvergabe in den Bürgerbüros ist die Führerscheinstelle übrigens nicht betroffen. Offenbar geht man bei der Stadt davon aus, dass hier alles glatt läuft.