Schwiegereltern helfen mit Der Wendler im Renovierungswahn: Bei Laura ist die Luft raus

Hilfe von den Schwiegereltern in spe

Die frisch eingetroffenen Schwiegereltern in spe, Gabi und Klaus, werden voll eingespannt. Der Wendler ist fleißig am Planen und verteilt munter Aufgaben: Er will in den Baumarkt, der Rest der Anwesenden soll den Bäumen im Garten den Garaus machen - was der morgens für gewöhnlich mieselaunigen Laura schon mal nicht gefällt. Sie möchte auch lieber mit in den Baumarkt, als sich mit den blöden Bananenstauden herumzuschlagen.