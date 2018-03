Messer-Attacke am Hauptbahnhof Unbekannter schlitzt Betrunkenem (22) den Hals auf

Messer-Attacke am Hauptbahnhof in München! Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht auf Sonntag einen 22-jährigen Mann aus Gräfelfing schwer verletzt. Jetzt sucht die Bundespolizei nach Zeugen.