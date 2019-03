Dabei sah er dann, dass sich das Auto durch die Wucht des Aufpralls in den Sattelzug verkeilt hatte - der Lkw-Fahrer hatte den Audi noch etliche Meter mitgeschleift! Der 30-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen – die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Anschließend kam er in eine Münchner Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.