Keupp, der für das Zentrum Bayern Familie und Soziales die Studie des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) zur Situation von Heimkindern in den 1950er, 60er und 70er Jahren begleitete und den Missbrauch im Kloster Ettal in einer Studie aufgearbeitet hat, betont: "Das Piusheim ist kein Sonderfall." Laut der IPP-Studie erlebten drei Viertel der ehemaligen Heimkinder in Bayern physische Gewalt, fast ebensoviele seelische Gewalt. "Immerhin ein Viertel der Befragten berichten von sexualisierter Gewalt", sagte Keupp. "Hier wurden Biografien gebrochen und unheilbar zerstört."