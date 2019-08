Gesundheitszustand: Tony Marshall bei "Immer wieder sonntags"

Im Gespräch mit Stefan Mross zeigte sich Tony Marshall zufrieden: "Ich bin zufrieden, war immer zufrieden in meinem Leben - ob gesund oder krank. Du kannst ja eh nichts ändern. Ich werde jetzt 82 im nächsten Jahr und bin voller Dankbarkeit, dass ich überhaupt so alt werden durfte." Der "Immer wieder sonntags"-Moderator hat auch Bata Illic (79) eingeladen - zur Freude von Marshall: "Glaubt mir das, in dieser Branche geht es manchmal hart zu – Ellenbogen und so weiter." Und weiter: "Aber diese Freundschaft, die ist einmalig." Zu Illic sagt er: "Wir sind Künstlerkollegen seit über 50 Jahren. Ich bin dir so dankbar für diese Freundschaft, wir haben so viel erlebt, deswegen sehen wir so ausgeglichen aus."