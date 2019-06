Außerdem will die Redakteurin kein gutes Lied auf dem neuen Album der Sängerin gehört haben. In einem offenen Brief an die Intendanz und Programmdirektion des ZDF kritisiert Géraldine Olivier die Entscheidung des Senders: "Es steht mir natürlich nicht zu, die Pressefreiheit und damit auch die redaktionelle Entscheidung hinsichtlich meines künstlerischen Schaffens zu beurteilen, aber die Ablehnung zunächst mit meiner optischen Änderung zu begründen, stellt für mich eine nicht tragbare Entscheidung dar."