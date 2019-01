Bastian Yotta: Zusammenbruch im Dschungelcamp

Einen Tränen-Ausbruch erleidet ausgerechnet der körperlich Stärkste im Camp. Als Felix van Deventer Bastian Yotta nach seinen Eltern ausfragt, bricht es aus dem in Landshut geborenen TV-Star heraus: "Ich habe immer wieder probiert, da Kontakt zu haben, aber es funktioniert nicht. Ich habe nach dem Studium angefangen, in der Firma meines Vaters zu arbeiten. Ich war da sehr erfolgreich, aber mein Vater hat mich immer nur behandelt wie einen Business-Partner. Ich habe gesagt: 'Hey, ich will einfach, dass wir Vater und Sohn sind!' Und so bin ich aus der Firma raus und da ist mein Vater voll durchgedreht."