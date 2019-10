Bekannt ist Cathy Hummels – unter anderem – für ihre wallende Haarpracht. Doch die langen Haare scheinen auf den ersten Blick nun passé. Bei Instagram zeigt sich die 31-Jährige plötzlich mit einem pechschwarzen Bob. Ihr Haar schwarz und kurz geschnitten. Unter ihrem Bild mit neuer Frisur steht der Satz "Hi, I am Mia Wallace – wollte mal was Neues. Wie gefällt es euch?"