Chef der Reinigungsfirma hat 3,5 Millionen Euro hinterzogen

Der Unternehmer, dessen Mitarbeiter außerdem am Nockherberg und in der Grünwalder Einkehr putzten, erhielt am Mittwoch sein Urteil. Das Landgericht München verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Ihm wurden unter anderem Hinterziehung von Sozialabgaben und Steuern in Höhe von 3,5 Millionen Euro und Insolvenzverschleppung nachgewiesen.