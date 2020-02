Den Kindern Vertrauen schenken, und ihnen im Mikrokosmos der Boxhalle beibringen, wie man sich draußen im Leben durchsetzt. Grundwerte zu vermitteln, Respekt, Anstand. Seit sieben Jahren ist Rashad Pekpassi nämlich selbst Trainer. 65 Jugendliche betreut er, darunter Flüchtlingskinder, teils traumatisiert und schwer zugänglich. "Wenn sie dir Geschichten erzählen, dass sie mitansehen mussten, wie Freunde und Verwandte in ihrer Heimat starben, ermordet wurden, das ist nur ganz schwer zu verkraften." Aber auch ihnen gibt er das Gefühl, akzeptiert zu werden.

Pekpassi macht Exkursionen mit seinen Box-Schülern

Natürlich gibt es auch die Macker, die mehr so auf halbstark machen, egal woher sie kommen, mehr auf Krawall gebürstet sind, die freilich kommen bei Rashad genau an den Richtigen. "Wer sich hier nicht an die Regeln hält, der bekommt einmal noch eine zweite Chance. Dann aber fliegt er raus."

Zu einer richtigen Integration gehören schließlich immer zwei dazu. Den, der integrieren, und den, der integriert werden will. Will einer nicht, haut’s auch nicht hin. Manchmal hört Rashad auch Klagen, dass die Boxhalle zu alt sei, zu muffig, der Boxring mit seinen Weichbodenmatten auf Euro-Paletten zu schäbig. Doch das Gejammer erledigt sich dann auch von selbst, wenn er mit seinen Jugendlichen wie in den letzten Jahren mal nach Ghana fährt.

Oder nach Kuba. Wenn sie die Bedingungen sehen, unter denen die Menschen dort leben und die Kinder boxen. Draußen bei Wind und Wetter, mit selbstgebastelten Handschuhen, barfuß auf Sand, im Dreck, perspektivlos. Demnächst planen Rashad Pekpassi und Ali Cukur eine Reise nach Kolumbien. Da freut man sich wieder auf den Boxring an der Auenstraße.

Pekpassi hat auch heute noch mit Rassismus zu kämpfen

Mit Rassismus hat Rashad Pekpassi freilich auch heute noch zu kämpfen, eher mehr sogar wieder in diesen Zeiten, in denen verbale Tabubrüche in Politik und Gesellschaft wieder salonfähig werden, die Grenzen über das Erträgliche hinaus verschoben werden.

Erst neulich, sagt er, wurde er auf der Wiesn von einer älteren Frau beleidigt, einfach so, nur der Farbe wegen, sinnlos, hirnlos. Momente, in denen er sich freut, abends wieder bei den Kids in der Auenstraße zu stehen, ihnen zu erklären, dass sie sich anpassen und integrieren müssen, und was sie im Ring leisten, dass ihnen das hilft, es auch draußen im Leben zu schaffen. Momente, in denen er sich freut, bei seinen Löwen sein zu dürfen. Bei seiner großen Familie.

