Die Schwanthalerhöhe hat für 2020 ein Stadtteilbudget von 120.000 Euro. Das Geld soll sinnvoll, am besten für soziale Hilfen fließen, wie in die neue Initiative "Das Westend tafelt", die kostenlos in der Schrenkstraße für 300 Leute kocht. Beim Geldverteilen will Sibylle Stöhr neue Wege gehen: "Wie können wir mit Künstlern Solidarität zeigen? Initiativen sollen uns ihre Ideen bringen." Im Westend steht die Sanierung des viel zu engen Radlwegs in der Ridlerstraße an.