Warum war Jan Hofer am "Tagesschau"-Ende noch so lange zu sehen?

Doch warum hielt die Kamera am Ende der Sendung noch so lange auf Jan Hofer, obwohl es sichtbar war, dass es dem Moderator nicht gut ging? Wie die Macher der "Tagesschau" im Blog erklärten, ging man in der Regie zunächst davon aus, dass Jan Hofer die Abmoderation noch bewältigen könnte. Erst als klar wurde, dass die gesundheitlichen Probleme des 69-Jährigen so groß wurden, dass eine Verabschiedung nicht mehr möglich wurde, versuchte man, eine kürzere Abspann-Variante einzuspielen. Dieser Versuch misslang den Machern jedoch - weder die Kurzversion noch der normale Abspann liefen an und so blieb das Bild mit dem apathisch wirkenden Jan Hofer viel zu lange für ein Millionenpublikum sichtbar.