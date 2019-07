München - Der Abriss des alten Hotels Königshof ist schon weit fortgeschritten. Am Mittwoch gab es dort einen Schreckmoment. Während der laufenden Bauarbeiten wurde nach Angaben der Polizei am Nachmittag ein Schutzgerüst in Mitleidenschaft gezogen, nachdem sich ein Stück der Kalkwand gelöst hatte.