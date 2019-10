Freimann - Die Elfjährige radelte am Freitagmorgen wie immer am Föhringer Ring entlang zu ihrer Schule. An der Kreuzung mit der Ungererstraße übersah der Fahrer eines Sattelzugs um kurz vor 8 Uhr das Mädchen. Doch wie durch ein Wunder kam die Elfjährige mit dem Leben davon.