Immer wieder schwere und tödliche Unfälle mit Lkw

Immer wieder kam es in letzter Zeit zu Unfällen in München, bei denen Fahrradfahrer von Lkw erfasst und mitgeschleift wurden. Im Mai wurde auf der Corneliusstraße ein elfjähriger Bub von einem Lastwagen erfasst und starb. Das löste eine große Debatte darüber aus, wie die Sicherheit für Radfahrer in München erhöht werden kann.