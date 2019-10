Schulbesuch mit Prinz William Mit diesem traditionellen Gewand begeistert Herzogin Kate in Pakistan

Herzogin Kate trug für den Besuch in der Schule ein traditionelles blaues Kleidungsstück und einen langen Schal aus der Kollektion der pakistanischen Designerin Maheen Khan (74). Das weite, knielange Oberteil mit langen Ärmeln war am Kragen mit einem weißen Muster verziert. Dazu kombinierte Kate eine farblich passende Hose und helle Riemchen-Pumps mit einem kleinen Blockabsatz. Maheen Khan eröffnete ihren ersten Laden 1972 in Lahore und war bereits bei zahlreichen internationalen Fashionshows vertreten.