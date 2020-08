Aschau am Inn - Am frühen Samtagmorgen gegen halb sechs löste ein 28-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz aus: Mit einer Schusswaffe in der Hand lief er nach den Angaben von mehreren Passanten durch den Ortskern von Aschau am Inn (Landkreis Mühldorf). Schließlich setzte er sich vor eine Bäckerei.