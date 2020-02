Nachwuchs-Rechtsextremer bringt sich selbst ins Visier des Staatsschutzes

Mit einem selbstgedrehten Video, das er bei Instagram hochlud, hat sich ein 18-Jähriger aus der rechten Szene selbst ins Visier des Staatsschutzes manövriert. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Oberschleißheimer aus seiner Wohnung mit einer Gaspistole aus dem Fenster schoss. Am Donnerstag klopfte die Polizei mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss an seine Tür. Die Beamten fanden in der Wohnung eine Reichsadler-Plastik, ein Fähnchen mit einem Foto von Adolf Hitler sowie Propagandamaterial vom "III. Weg", einer rechtsextremen Splittergruppe. Dazu hatte er mehrere Schreckschuss-, sowie zwei Luftdruckwaffen samt Munition und einen Schlagring zuhause.