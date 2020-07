Doch auch in den U-Bahnen ist es zu voll. Im Sommer würde wohl mancher lieber radeln – und heuer eh, wegen der Virusangst in den Bahnen. Diese Zielgruppe nimmt die Stadt nun in den Blick. Am Mittwoch eröffnete Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) eine "Park-and-Bike"-Station am S-Bahnhof Lochhausen. Hier und an den Standorten Michaelibad, Westfriedhof, Studentenstadt und vor den Toren der Stadt wird – vorläufig bis Ende Oktober – erprobt, wie die Pendler auf das Angebot reagieren.