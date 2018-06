München - Die Unionskrise ist nur ausgesetzt, nicht gelöst. Das Grundproblem besteht fort: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beharrt in der Flüchtlingspolitik auf eine europäische Lösung. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will im Fall von Merkels Scheitern im nationalen Alleingang Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an den deutschen Grenzen abweisen.