Schon wieder eine andere Frisur Lena Meyer-Landrut trägt jetzt Pony

Lena Meyer-Landrut (28, "Satellite") hat eine neue Frisur: Auf Instagram postete sie ein Foto mit Fransen-Pony, versehen mit dem Gruß: "Einfach so. N Kuss aus der Abendsonne, ohne Schnickschnack oder Grund." Der neue Look kommt bei den Fans gut an - und tröstete sogar einen User in Not: "So ein tolles Foto. Gibt mir grade wieder nh kleines lächeln ins Gesicht, bin gerade auf dem weg in die Notaufnahme."