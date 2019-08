Antisemitische Übergriffe sind in München in letzter Zeit stark in den Fokus gerückt, nicht nur wegen des Übergriffs auf die Familie, sondern auch wegen antisemitischer Schmiererei in einem Hausflur kurz darauf. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch, hatte in diesem Zusammenhang bereits gewarnt: "Sicherheit im öffentlichen Raum, die eigentlich für alle Bürger selbstverständlich sein sollte, rückt gerade für Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in immer weitere Ferne."

Im letzten Jahr wurden 86 antisemitische Straftaten bei der Polizei in München gemeldet, die Dunkelziffer dürfte allerdings höher liegen.

