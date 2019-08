"Uli Hoeneß ist unser Fels in der Brandung"

Damit steht er offenbar nicht alleine da. "Egal wie stürmisch die See, Uli Hoeneß ist unser Fels in der Brandung, unser Garant für dauerhaften Erfolg beim FC Bayern München. Der Lotse des Vereins darf jetzt nicht von Bord gehen", heißt es in der Petition. Insgesamt 6.146 Unterstützer haben sich bislang gefunden (Stand: Donnerstag, 8.8.2019, 12 Uhr). Sieben Wochen sind noch Zeit, um die anvisierten 10.000 Unterstützer zu erreichen.