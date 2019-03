Nürnberg - Ein rätselhafter Bienen-Klau beschäftigt die Polizei in Mittelfranken: Innerhalb von zehn Tagen wurden sieben Bienenstöcke samt Volk von bislang Unbekannten an verschiedenen Orten gestohlen. Die erste Tat ereignete sich Ende Februar in Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Dort seien zwei Bienenbehausungen inklusive Volk entwendet worden, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Wenige Tage später traf es dann einen Imker in Weinzierlein (Landkreis Fürth). Drei seiner bevölkerten Bienenstöcke an einem Waldrand nahe einer Landstraße wurden gestohlen. Sie sollen etwa 900 Euro Wert sein.