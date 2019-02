Schon mal gesehen? "GNTM"-Kandidatinnen 2019: Diese Schönheiten kennt man bereits

Kandidatin Bianca

Bianca-Olivia (23) hat mit der Ex-Teilnehmerin Larissa Marolt (26) etwas gemeinsam: Sie beide waren schon Kandidatinnen bei "Austria's next Topmodel". Während Marolt 2009 die Castingshow gewann, schaffte es Bianca 2015 nur bis Folge sieben. Jetzt will sie in Deutschland erneut ihr Glück versuchen und zum Topmodel gekürt werden. Als Model ist sie, wie ihre Instagram-Seite verrät, bereits erfolgreich und schaffte es unter anderem auf das Cover der "Women's Health". Ob sie von ihrer Erfahrung profitieren kann und den Kandidatinnen einen Schritt voraus ist? Bianca ist sich in jedem Fall sicher, dass sie mit ihrem "österreichischen Charme" überzeugen wird, wie sie ProSieben verriet.