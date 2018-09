Die Seite zitiert die 36-Jährige mit den Worten: "Die Anfrage von RTL liegt vor und wenn nichts dazwischen kommt, bin ich 2019 wieder dabei." Bevor es so weit ist, will sie allerdings noch einige Baby-Pfunde verlieren. 21 Kilo hat sie eigenen Angaben nach während der Schwangerschaft zugenommen, von acht davon will sie sich wieder trennen: "Mein Bewegungsapparat ist noch nicht derselbe, aber ich arbeite hart daran. Ich gehe drei Mal die Woche ins Fitness-Studio." Genügend Zeit bleibt Edvardsson noch, die neue Staffel "Let's Dance" wird im Frühjahr 2019 starten.