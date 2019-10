Schon im August "Prinz von Bel-Air"-Star Tatyana Ali zum zweiten Mal Mutter geworden

Schon vor mehr als einem Monat ist Tatyana Ali (40) wieder Mutter geworden. Die US-Schauspielerin, die vor allem als Will Smiths (51) Cousine Ashley aus der Kult-Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" bekannt ist, hat am 15. August ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Das hat sie nun endlich in der amerikanischen Zeitschrift "Essence" verraten.