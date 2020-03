"Sollten am kommenden Dienstag (3.3) im Pokalspiel gegen den FC Bayern München, beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim (7.3) oder auch bei zukünftigen Spielen derartige Vorkommnisse in der VELTINS-Arena sichtbar werden, wird unsere Mannschaft den Platz verlassen – ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen", schreibt der Bundesligist in einer offiziellen Mitteilung auf seiner Vereinswebseite.