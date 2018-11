Zehn Millionen Euro ist Davies dem FC Bayern wert

Acht Tore und zehn Vorlagen gelangen Davies, der zum besten Nachwuchsprofi der Major League Soccer gewählt wurde, in dieser Saison für die Vancouver Whitecaps. Da sein Team aber die Playoffs verpasste, kann das Offensivjuwel mit dem starken linken Fuß nun früher nach München kommen. "Wenn man so viel Geld ausgibt für einen Spieler, wird man ihn sicherlich nicht in der zweiten Mannschaft parken", sagte Bayern-Coach Niko Kovac. (Lesen Sie auch: FC Bayern im Umbruch: Diese Spieler könnten helfen)