Jan Mauersberger hat kirchlich geheiratet

Fußball gibt es hier nicht direkt, aber unweit zuhauf zu bestaunen. In der Serie A, beim AC Florenz, und dessen altehrwürdigen Stadio Artemio Franchi, mitten in der Stadt gelegen. Ein Hauch von Giesing in Italien. Dafür sorgte auch Jan Mauersberger, der seine Frau Janina Hinderer alias Mauersberger dieser Tage in eben diesem traumhaften Pienza kirchlich ehelichte.