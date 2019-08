Eulenpaar Hedwig und Harry seit 2017 in Hellabrunn

Das Gefieder der Männchen wird mit den Jahren immer weißer. An der Felswand oder auf hohen Bäumen der Tundra sitzen die Greifvögel – wissenschaftlich: Bubo scandicus – oft stundenlang regungslos und warten auf Beute. Ausgewachsene Eulen sind sehr aktiv. Denn: Sie fressen an die fünf Lemminge pro Tag. In kalten Wintern wandern sie dafür bis nach Mittelrussland, Zentralasien oder in den Norden der USA.