Hohe UV-Index Werte sind möglich

Der UV-Index könne am Karfreitag und Samstag einen Wert von bis zu fünf in Norddeutschland erreichen – das entspricht einer mittleren Belastung. Im Süden Deutschlands seien Werte von bis zu sechs möglich (hohe Belastung), in den Alpen sogar bis zu acht (sehr hohe Belastung). Der UV-Index gibt den erwarteten Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung an. Die Menschen sollten sich zum Schutz ihrer Haut entweder im Schatten aufhalten oder Sonnenschutzmittel auftragen.