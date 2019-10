Schöne Münchnerin 2019 So war die Shootingreise nach Kroatien

Bei der vierten Station wurde es märchenhaft. Für das Brautkleid-Shooting suchte Ante einen perfekten Felsstrand aus. Hier war etwas Vorsicht geboten. Schließlich sollten die edlen Kleider, die von Charmite zur Verfügung gestellt wurden, auf keinen Fall nass werden. Weil sich die Kandidatinnen inzwischen aber zu echten Profis weiterentwickelt haben, war das natürlich kein Problem. Am fünften Tag stand ein Bikini-Shooting im luxuriösen Hotel Olympia Sky in Vodice auf dem Programm. Sensationell — zumal Travelmanagerin Sabrina von I.D. Riva dank ihrer guten Kontakte zum Hotel erreichen konnte, dass der spektakuläre Infinity-Pool im neunten Stock den kompletten Nachmittag für die Schöne Münchnerin gesperrt wurde.

Zusammenhalt an erster Stelle

Beim Beauty-Shooting auf dem Sonnendeck der MY Bellezza am vorletzten Tag der Reise konnten sich dann die Stylistinnen Tanja und Jenny endlich so richtig austoben. Für die Close-ups der jungen Ladies gab es knallbuntes Make-up. Das gefiel offenbar auch den Meeresbewohnern. Denn während Forograf Robert auf den Auslöser drückte, sprang zur allgemeinen Begeisterung eine Gruppe Delfine aus dem Wasser!

Zum Abschluss der Reise gab es noch eine besondere Überraschung für die Kandidatinnen: Im Hafen von Trogir mussten sie mit Hilfe von Vorjahressiegerin Sophia ihre eigene Modenschau auf die Beine stellen, was sie gemeinsam bravourös meisterten. Bevor es schließlich wieder nach Hause ging, wurde dem Team noch die undankbare Aufgabe zuteil, eine Wochensiegerin zu küren. Obwohl es alle verdient gehabt hätten, fiel die Wahl letztlich auf Sophia, die während der gesamten Woche in konstanter Topform war.

Apropos: Top war auch der Teamgeist der Mädchen untereinander. Zickenkrieg? Fehlanzeige! In diesem Sinne: "Hvala" an unsere wunderbaren Finalistinnen und natürlich an I.D. Riva! Wir sehen uns beim großen Finale im Deutschen Theater am 25.10.!