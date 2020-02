Lewandowski verpasst wichtige Spiele

Nach einer zehntägigen Gipsruhigstellung beginnt bereits das Aufbautraining. Der FC Bayern geht aktuell von einer Ausfallzeit von vier Wochen aus. Damit dürfte der Angreifer unter anderem das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 sowie das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea verpassen. Läuft die Genesung wie geplant, könnte Lewandowski sein Comeback am 4. April gegen Borussia Dortmund feiern. Das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League findet dann wenige Tage später am 7./8. April statt.