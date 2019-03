Schnipp, schnapp! Das große "GNTM"-Umstyling 2019: Alle Infos zur Highlight-Folge

Mit Kurzhaarfrisur zum Sieg

Ob die mutigsten Kandidatinnen am Ende für ihr Durchhaltevermögen belohnt werden und bei "GNTM" ganz vorne landen, entscheidet sich erst in ein paar Wochen. Dass es von großem Vorteil sein kann, sich von seinem bisherigen Look zu verabschieden und den Stylisten zu vertrauen, beweisen drei Kandidatinnen, die am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen konnten. Zunächst gewann Lena Gercke (31) 2006 mit einer beim großen Umstyling verpassten Kurzhaarfrisur und wurde zur ersten "GNTM"-Siegerin überhaupt gekürt. Danach konnte Gercke im Modelbusiness Fuß fassen.

In der dritten Staffel wurden Jennifer Hofs (27) Haare immer kürzer - am Ende konnte auch sie siegen. Und 2016 musste Gewinnerin Kim Hnizdo (23) ihre langen Haare äußerst unfreiwillig gegen einen Pixie tauschen, der ihr Glück brachte. Welche Looks Heidi Klum am Ende für die diesjährigen Kandidatinnen gewählt hat, erfahren Fans am heutigen Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer den Kandidatinnen selbst einen neuen Look verpassen möchte, kann sich im großen "Online-Umstyling" auf der ProSieben-Webseite als Stylist probieren und den Mädchen virtuell drei verschiedene Frisuren auf den Kopf zaubern.