Wie die Beamten am Donnerstagnachmittag mitteilten, konnten sie den Mann am Donnerstagmorgen an seinem Arbeitsplatz im Münchner Süden festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten Münchner. Er hat nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sieben einschlägige Einträge im Strafregister, unter anderem auch wegen Sexualstraftaten.