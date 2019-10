FC Bayern: Goretzka hofft auf baldige Rückkehr

"Ich denke schon, dass ich diese Woche noch mit der Mannschaft spielen werde", sagte Goretzka und hofft auf eine schnelle Rückkehr. "Ich bin zuversichtlich, dass es in der nächsten Zeit so weit sein wird." Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bislang nur im Supercup und in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz.