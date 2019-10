Die zuletzt ausgefallenen Profis absolvierten nach Angaben des Bundesligisten Teile der Einheit an der Säbener Straße. Goretzka fehlte dem Team von Trainer Niko Kovac wegen einer Oberschenkel-Verletzung und einer Operation seit August. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bislang nur im Supercup und in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz.