Schnappschuss aus dem Herbst Herzogin Kate und Prinz William: Das ist ihre royale Weihnachtskarte

Prinz William (36) und seine Frau, Herzogin Kate (36), überraschen wieder einmal mit ihrer Bodenständigkeit: Auf der diesjährigen Weihnachtskarte, die der Kensington Palast nun veröffentlicht hat, präsentieren sich die Royals wie eine ganz normale Familie. Kate grinst im unscheinbaren Pullover, William im nicht ganz zugeknöpften Karo-Hemd und ihr Nachwuchs in ungestellten und kindsgerechten Posen in die Kamera: So ließ sich die königliche Familie von dem Fotografen Matt Porteous im Herbst ablichten.