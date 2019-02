München - Während sich in Hollywood in diesen Tagen alles um den Film und um die begehrten Oscars dreht, lockt in München die Schmuckmesse "Inhorgenta" (22. bis 25. Februar) auch zahlreiche Prominente an die Isar. Mit rund 400 Gästen wurde am Freitagabend mit der "Jewelry Show" die Ausstellung eröfnnet.