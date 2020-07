Wiederaufbau der Synagoge in der Reichenbachstraße

Den wenigen Münchner Shoah-Überlebenden folgen in der Nachkriegszeit Tausende heimatlose Juden in die amerikanische Besatzungszone. Die Flüchtlinge, die überwiegend aus Osteuropa stammen, werden in sogenannten DP-Camps (Dis placed-Person-Lager) untergebracht. Viele warten dort auf ihre Ausreise nach Palästina oder in die USA. Sie bilden die Basis des jüdischen Nachkriegslebens in München.