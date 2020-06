München - Viele Münchner kennen das: Da ist endlich Wochenmarkt im eigenen Viertel und man könnte entspannt frisches Obst aus der Region einkaufen. Gemüse vom Bauernhof, dazu feinen Käse, Bio-Fleisch und Honig vielleicht. Alles ganz frisch, unter freiem Himmel und ohne Plastikverpackung. Aber – leider muss man just an dem Tag arbeiten und schafft es nicht hin, solange die Standl geöffnet sind. Oder man ist krank. Oder man will als älterer Mensch nicht so weit laufen und dann den schweren Korb nach Hause tragen.