In der Bundesliga herrsche ohnehin schon kein ausgeglichener Wettbewerb mehr, sagte Rummenigge. Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig spielten "nicht mehr unter den gleichen Bedingungen wie die anderen 14", es gebe daher ein "Rumgeeiere um das Thema: Keiner will am Ende des Tages den schwarzen Peter in der Hand halten, dass sie den Markt freigegeben haben".