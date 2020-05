Erster Schultag nach wochenlanger Corona-Pause

Schulleiter Stefan Trescher beschreibt später die ersten Minuten: Während die Grundschüler in Gummireifen sitzen, die den richtigen Abstand gewährleisten, merkt man offenbar, dass sie ein wenig fremdeln, ähnlich wie am allerersten Schultag. Schließlich hatten sie sich vor der Zwangspause gerade erst an die Schule gewöhnt. Sie kommen langsam mit ihrer Lehrerin und Trescher ins Gespräch. "Es fielen Sätze wie: ‘Gut, dass die Schule wieder losgeht. Mein älterer Bruder hat mich schon ganz schön genervt’ oder ‘wir haben zwei Zimmer aus der Küche gemacht’", so Trescher. Die beengte Homeoffice-Situation vieler Familien lässt grüßen.